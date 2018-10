Nieuwe SBS-shows debuteren met lage kijkcijfers

In Dance as One gaan Nederlandse en Vlaamse dancecrews de strijd met elkaar aan. De dansers hebben allemaal een verschillend stijl, van hiphop tot klassiek en van modern tot ballroom. De bedoeling van de show in om perfect synchroon te dansen. Speciaal voor Dance as One wordt Jan Kooijman door de KRO-NCRV uitgeleend aan SBS 6. In In de ban van de trouwring strijden zes trouwlustige koppels onder leiding van presentator Kees Tol om een gratis droombruiloft.



De matige cijfers zijn een hard gelag voor John de Mol. Het lijkt maar niet te lukken om een echte kijkcijferhit neer te zetten op SBS 6. Zeker van Dance as One werd meer verwacht. Bij concurrent RTL 4 wist onlangs nog Dance Dance Dance, een dansshow met BN’ers, elke week een miljoen kijkers te boeien.