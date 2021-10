Nieuwe show Wendy van Dijk trapt af met 543.000 kijkers

update Leveran­cier: Wapen dat Baldwin afvuurde bevatte per ongeluk echte kogel

22 oktober Acteur Alec Baldwin (63) heeft gisteren een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. Een 42-jarige vrouw, cameravrouw Halyna Hutchins, is om het leven gekomen, meldt de politiekorpschef van Santa Fe. De 42-jarige regisseur Joel Souza is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht, maar zou inmiddels het hospitaal hebben verlaten.