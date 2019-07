Nieuwe tegenvaller voor Humberto: VTBL krijgt geen tweede seizoen

,,Met de kennis van het afgelopen jaar en de resultaten van een onderzoek onder kijkers en fans was dit een logische conclusie”, zegt de woordvoerder verder. De eerste uitzending van VTBL was op zondag 20 januari. Naar de eerste twee afleveringen keken gemiddeld 275.000 mensen, daarna zakte het aantal kijkers gestaag. RTL beschikt niet over de beelden van de gespeelde eredivisie-wedstrijden.

De RTL-woordvoerder legt uit: ,,De kijker heeft behoefte aan actuele voetbalbeelden voor de duiding en die zijn voor de zondag niet beschikbaar. De enige oplossing voor de beelden is VTBL verplaatsen naar een ander moment in de week. We hebben deze optie onderzocht en we denken niet dat schuiven in een drukbezette voetbalweek tot meer succes zal leiden. We doen voetbalfans bovendien geen plezier door te concurreren met voetbalwedstrijden of andere voetbalprogramma's.”

Voor presentator Humberto Tan was dit de eerste talkshow nadat hij in de zomer van 2018 moest vertrekken bij RTL Late Night, waarvan de kijkcijfers na een paar succesvolle seizoenen in het slop waren geraakt. Tan is na de zomer weer bij RTL 4 te zien met onder andere het nieuwe programma The Repair Shop.