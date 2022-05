Nieuwe trouwshow Beau van Erven Dorens vanaf eind mei te zien

Duncan Laurence vliegt morgen van het ene festival naar het andere: ‘Een eer ambassa­deur te mogen zijn’

Op Bevrijdingsdag vliegt zanger Duncan Laurence per helikopter naar vier festivals als ambassadeur van de vrijheid. Dat hij dat mag doen, als vertegenwoordiger van de lhbtiq+-gemeenschap, noemt hij eervol. ,,Nog steeds voelen we de afwijzing, omdat we zijn wie we zijn.’’

4 mei