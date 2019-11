Nieuwe versie Annie de Musical is 'wat stoerder en meer eigentijds’

Willemijn Verkaik (44) was als de heks Elphaba in Wicked een internationale ster. Eerst in Duitsland, later in Nederland en vervolgens in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Nu is ze, na een afwezigheid van zeven jaar op de vaderlandse podia, te zien als de vileine juffrouw Hannigan in de musical Annie. Ze behoort tot het uiterst selecte gezelschap dat op Broadway in New York en West End in Londen - de mekka’s van de musical - speelde.



,,Deze rol is, letterlijk, helemaal te gek", zegt ze. ,,Aanvankelijk had ik Carol Burnett in mijn hoofd, de Amerikaanse comédienne die haar in de film uit 1982 speelt. Maar, zoals bij elk personage dat ik speel, moeten mensen er mijn interpretatie in vinden. Het mag geen imitatie worden.”



Deze versie van Annie de Musical is volgens Verkaik 'wat stoerder en meer eigentijds'. ,,Oorspronkelijk was Annie een stripverhaal. Dat keert terug in het decor, maar ook in de speelstijl. Er zitten tal van gekkigheden in, je kunt er bij wijze van spreken de tekstballonnen in strip- albums zelf bij bedenken."