Nieuwe versie Engelbewaarder van Marco Schuitmaker maakt debuut in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 1 april. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 12 stijgers en 16 zakkers.

36 (--) TATTOO- Loreen

In 2012 won Loreen voor Zweden het Eurovisiesongfestival met Euphoria. Het nummer van de toen 29-jarige zangeres werd de grootste Eurovisiesongfestival hit die we ooit in de Top 40 zagen.

Zweden heeft het festival inmiddels zes keer gewonnen, net achter recordhouder Ierland met zeven overwinningen. Loreen werd tijdens de Zweedse voorronde overtuigend uitgekozen met het nummer Tattoo. Na de winst kwam ze van niets op 1 in de Zweedse hitlijst.

Nooit eerder stond een buitenlandse inzending van het Eurovisiesongfestival zo ruim van tevoren al in de Top 40: Tattoo komt binnen op nummer 36.

34 (--) ENGELBEWAARDER- Marco Schuitmaker

Met Niemand Kust Als Jij brengt de dan 17-jarige Marco Schuitmaker in 2017 zijn eerste single uit. De zanger uit Oude Pekela weet dat succes in de daaropvolgende jaren succesvol uit te bouwen. In september van 2022 brengt hij een nieuwe versie uit van Engelbewaarder, het nummer dat Pierre Kartner in 1976 schreef en dat door de Belgische Mieke werd uitgebracht.

Marco Schuitmaker maakt er deze week zijn debuut mee in de Top 40 en is nieuw op nummer 34.

23 (--) EYES CLOSED- Ed Sheeran

Op 5 mei verschijnt het vijfde studioalbum van Ed Sheeran, Subtract. Dat betekent dat er 23 nieuwe liedjes van de Britse zanger zullen verschijnen. De eerste daarvan is Eyes Closed waar ook Max Martin en Fred Again.. aan meewerkten. Het nummer is een eerbetoon aan Ed’s goede vriend Jamal die in maart is overleden. Thema’s als depressie en angst waren de belangrijkste inspiratiebronnen voor Sheeran.

Eyes Closed is de 30e Top 40-hit van Ed en de hoogste nieuwe op nummer 23.

1 ( 1) FLOWERS- Miley Cyrus

Metejoor en Hannah Mae hebben hun eerste top 3-hit in Nederland te pakken. Wat Wil Je Van Mij klimt twee plaatsen naar nummer 3.

Voor de vierde week staat Creepin’ van Metro Boomin, The Weeknd en 21 Savage op de tweede plaats.

In de V.S. hadden eerstegroepers van een basisschool het plan om het nummer Rainbowland, afkomstig van het Miley Cyrus-album Younger Now, te zingen bij een concert. Het bestuur van de school greep echter in omdat het nummer als controversieel kan worden gezien vanwege teksten rond inclusiviteit en acceptatie.

In de Top 40 blijft Miley Cyrus ongekend populair. Flowers is voor de tiende week de grootste hit van ons land.

