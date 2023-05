Nieuwe versie van musical Shrek volgend jaar naar Nederland

Fawlty To­wers-ac­teur John Cleese verklapt eerste opvallende detail over reboot

Fans van Fawlty Towers weten al langer dat er een reboot op komst is, maar wat er zich nu in de Britse sitcom afspeelt was nog een groot raadsel. John Cleese, Basil Fawlty in de serie, heeft nu enkele details over de reboot verklapt, inclusief de opvallende openingsscène.