Nieuwe versie van Radar Love op Hammond maakt indruk in Matthijs gaat door

Het was de afsluiter van het eerbetoon aan Nederlands grootste band. Er was een gesprek met Bart Chabot over afwijzingen aan Jimi Hendrix en The Who door de bandleden van The Earring. Niet The Golden Earring, volgens Chabot, want net als bij The Stones heeft een instituut niet de volledige naam nodig om te weten over wie je het hebt. Van Nieuwkerk kondigde als slotstuk een duel op de Hammond tussen Thijs Boontjes en Sven Figgee aan. Het mondde uit in drieënhalve minuut muzikaal geweld, dat de kijker op het puntje van hun stoel deed zitten.



Onder anderen RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink laat na afloop van zich horen met complimenten. ‘Wat een uitvoering!’ schrijft hij. De speciale versie kende alleen een zingend refrein, de rest van het nummer werd volledig gemaakt door het geluid van de twee Hammonds. Uiteraard ondersteund door de big band op de achtergrond.