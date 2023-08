Nieuwe zender Radio4all van Giel Beelen biedt iedereen de kans een eigen programma te maken

Giel Beelen (46) gaat in zijn nieuwe rol als creatief directeur het radiostation helpen op te zetten. Dat meldden diverse bronnen woensdagochtend aan deze site. Het nieuws wordt nu ook bevestigd door de radio-dj zelf. Beelen onderbrak zijn sabbatical voor de nieuwe baan. Na 25 jaar radio maken besloot hij samen met zijn vriendin Floor Joustra de wereld rond te gaan reizen. Een week geleden stapte het stel in het huwelijksbootje. Ook verwachten ze samen een eerste kindje.

Giel was voor zijn sabbatical te horen op Radio 2. Hij maakte in 2020 de overstap naar die zender na een avontuur bij Radio Veronica. In eerste instantie begon hij met een programma in de nacht, maar sinds het najaar van 2021 was hij te horen op de late avond van de zender. Giel presenteerde eerder twaalf jaar de ochtendshow op 3FM. Na zijn vertrek bij 3FM kwam Beelen in aanraking met spiritualiteit en zelfontwikkeling.

Nieuwe naam voor Financial News Radio

Financial News Radio is een nieuwe radiozender van ondernemer Joost Zuurbier. Tijdens de radioveiling begin deze zomer bemachtigde hij de frequentie van muziekzender Sublime, die donderdag de laatste uitzending in de ether heeft. Zuurbier bracht na zijn onverwachte zege op de veiling een bericht naar buiten dat zijn nieuwe radiostation zich richt op een jong publiek dat geïnteresseerd is in financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen.



De ondernemer laat dat idee nu los, bevestigt zijn nieuwe compagnon Giel Beelen. Zuurbier had aanvankelijk de radiofrequentie van BNR Nieuwsradio willen bemachtigen - vandaar de naam Financial News Radio - maar greep tijdens de radioveiling mis. In plaats daarvan bood hij met succes op het radiokavel van Sublime. Aan dit kavel zijn - in tegenstelling tot de plek van BNR Nieuwsradio - geen speciale restricties verbonden. Zuurbier heeft daarop besloten om af te zien van een financiele nieuwszender. De nieuwe zender gaat Radio4all heten en wil zich profileren als openbaar ‘radiolaboratorium’ dat in principe openstaat voor iedereen die een eigen radioshow wil maken. Wie wordt uitgekozen voor een plek in het uitzendschema van Radio4all deelt mee in de advertentie-inkomsten.

Lange opstartperiode

,,We geloven dat radio een krachtig medium is dat iedereen in staat moet stellen om z’n stem en muziek te laten horen en verhalen te delen,’’ zegt Giel Beelen. ,,De radio verdient deze revolutie. Ook om luisteraars weer in contact te brengen met de good old radio.” Of hij ook zelf terugkeert met een programma laat hij in het midden. ,,Het zou een beetje gek zijn om mezelf te programmeren, maar ik sluit niet uit dat ik ook een programma ga maken.”

Hoewel de nieuwe vergunningen al aanstaande vrijdag 1 september ingaan, gaat Radio4All nog niet meteen de ether in. Het is bedoeling dat het volledige uitzendschema op 1 januari 2024 staat. Omdat de wetgever als verplichting bij de vergunning stelt dat er al eerder tenminste nieuwsbulletins worden uitgezonden, zijn de eerste uitzendingen van het nieuwe station vanaf 1 november te horen. Het is onduidelijk wat de luisteraar tot die tijd te horen krijgt. Volgens Beelen kan dat ook tijdelijk een pieptoon zijn.

Wel kunnen aspirant-radiomakers en -technici zich vanaf vrijdag aanmelden via de site radio4all.nl. De studio’s van het nieuwe platform zullen de komende weken in Amsterdam worden opgezet. Zuurbier wil zijn plannen vooralsnog niet toelichten. Radio4all gaat uitzenden op 90.5 en 90.7 FM (de oude frequentie van Sublime) en DAB+.

Van radio-dj naar zenderbaas Giel Beelen is niet de eerste radio-dj die in een directiefunctie terechtkomt. Door de jaren heen combineerden verschillende radio-dj’s als Erik de Zwart hun rol achter de knoppen met een meer bepalende functie bij hun zender. Ook op dit moment hebben nog enkele succesvolle radiomakers de leiding bij hun stations. Denk aan Rob Stenders, die naast zijn programma op Radio Veronica ook de dagelijkse gang van zaken regelt bij de zender. Michiel Veenstra combineert bij Kink een radioprogramma met de functie van programmadirecteur.

