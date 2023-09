Nieuwste boek uit Hoe overleef ik-reeks wordt musical

Rifka Lodeizen speelt moeder met een beperking: ‘Het kan best zijn dat mensen dit niet pikken’

Voor Onder de blote hemel, te zien op het festival Film By The Sea dat vrijdag van start gaat, nam gevierd actrice Rifka Lodeizen het grootste risico uit haar professionele carrière: het spelen van een vrouw met een verstandelijke beperking. Want, zo vroeg ze zich af, moet je zo’n rol überhaupt wel willen?