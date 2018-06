Nightwish-frontvrouw wint award voor beste Nederlandse zangeres in buitenland

Video Bibi Breijman deelt na maanden stilte nieuwe vlog: 'Had er zin in'

19:13 YouTuber Bibi Breijman (26), zwanger van haar eerste kindje met zanger Waylon, heeft voor het eerst in maanden een nieuwe video gedeeld. De brunette had een vlogpauze ingelast, omdat ze last had van een burn-out. ,,Ik had er gewoon zin in'', zegt ze. ,,Ik moet doen waar ik zin in heb, want dat heb ik geleerd van de dokter.''