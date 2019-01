Nikkie de Jager breekt bij gedachte aan overleden broertje

Nikkie zat in die periode in Colombia voor opnames van Wie is de Mol?. Ze besloot opzettelijk een aantal vragen van de test foutief in te vullen, zodat ze tijd met Mikai en haar familie kon doorbrengen. ,,De hemel kleurde rood. Dat was Mikais lievelingskleur. Het was goed zo’’, liet ze gisteren via Instagram weten.

Uiteindelijk kwam ze net op tijd in Nederland aan, zo liet de 24-jarige Nikkie vanavond weten. Ze is dankbaar is voor het feit dat ze nog een ‘goede dag’ met Mikai doorbracht. ,,We hebben hem geknuffeld en een dag later is hij ingeslapen.’’ Ze excuseerde zich ook voor de emoties die haar overvielen en werd getroost door presentator Beau van Erven Dorens.

Moedig

De heftige gebeurtenis deed haar besluiten dit jaar op 6 juni de Alpe D’Huzes te lopen, samen met haar vader en vriend. Mikai was al tweeënhalf jaar ziek toen hij overleed. ,,In die tijd heeft hij nooit geklaagd, gezegd dat hij pijn had of opgegeven. Mikai was sterk, moedig en had het vermogen om iedereen om hem heen op hun gemak te stellen. Zelfs op de meest donkere momenten kon hij ons aan het lachen maken’’, laat ze Boulevard weten.

Mikai had een zeldzame, agressieve vorm van de ziekte. Volgens Nikkie is het daarom extra hard nodig dat er meer geld ingezameld wordt voor kankeronderzoek. ,,Jij hebt mij zo trots gemaakt. Nu is het voor je grote zus tijd om jou trots te maken.’’