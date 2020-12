Nikkie de Jager in voetsporen wereldsterren na winnen prestigieuze inspiratie-award

Nikkie wint niet alleen een beeldje, ze schittert deze maand ook op een van de covers van het blad. In het bijbehorende artikel wordt ze geroemd om haar veerkracht. Zo kwam ze begin dit jaar na chantage uit de kast als transgender en werd ze thuis overvallen door gewapende mannen. ‘Maar ze overleefde niet zomaar, ze deed het geweldig’, aldus de redactie. Ze had volgens het blad meer views op YouTube dan ooit en won ‘Holland’s biggest reality tv show’, oftewel Wie is de Mol?

In het bijbehorende interview spreekt ze onder meer over het onbegrip dat vaak heerst rond transmensen en de weerstand waarop zij stuiten. ,,Het is niet alsof een kind op maandag bedenkt dat het een meisje is en dan op woensdag de transitie heeft doorgemaakt’’, zegt Nikkie. ,,Het gaat om jaren van maandelijkse afspraken met therapeuten en zoveel andere professionals. Het is geen fase, het is een levenslang gevoel en een levenslange reis. Hoe eerder die kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben, hoe gelukkiger ze zullen zijn.’’

Regenboogfamilie

In haar dankwoord riep Nikkie iedereen gisteravond op ‘een stap naar voren’ te doen richting het licht en elkaar daarbij te helpen. ,,Stappen voor gelijkheid, voor wie je wilt zijn, om gelukkig te zijn in je vel, je veilig te voelen, waar je ook bent’’, aldus Nikkie.

Quote Laten we samen sterk staan, ook als de wereld ons naar beneden probeert te halen. We laten elkaar niet in de steek en staan zij aan zij als een grote regenboog­fa­mi­lie Nikkie de Jager

Ze richtte zich specifiek tot mensen die het momenteel moeilijk hebben. ,,Als je dit kijkt en het pad voor je lijkt donker, onveilig, ongezond, haal dan diep adem. En weet dat er een hele gemeenschap is die je zal optillen en de weg zal wijzen. (...) Jij doet ertoe. Jij bent mooi. Je bent sterk. En ik weet dat alles nu onzeker lijkt, maar hou vol. Want alles wordt lichter, kleurrijker. Jij verdient het leven waarvan je altijd hebt gedroomd. Dus geef niet op, want het gaat gebeuren. Neem nooit genoegen met minder dan je dromen.’’

Bekijk haar speech vanaf 25:47 minuten, lees daaronder verder:

De beautygoeroe noemde die gemeenschap een ‘regenboogfamilie’. ,,Laten we samen sterk staan, ook als de wereld ons naar beneden probeert te halen. We laten het niet gebeuren, we zijn sterker. We laten elkaar niet in de steek en staan zij aan zij als een grote regenboogfamilie. Ik ben trots om daar bij te horen.’’

Vermaard rijtje

De zogenoemde Inspiration-award werd in 2017 nog gewonnen door internationaal transicoon en actrice Laverne Cox, bekend van de serie Orange is the new black.



De awards van Attitude zijn internationaal bekend en gingen de afgelopen jaren naar grote namen als Robbie Williams, Boy George, Little Mix en Ricky Martin. Dit jaar vielen onder anderen Taylor Swift (icoon), Dua Lipa (beste artiest), Luke Evans (man van het jaar) en Stephen Fry (ook als icoon) in de prijzen.

Nikkie sprak eerder dit jaar met Ellen DeGeneres over haar coming-out: