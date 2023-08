Nikkie de Jager in ziekenhuis na operatie aan cyste bij billen: ‘Was totale nachtmerrie geworden’

YouTube-ster Nikkie de Jager (29) ligt in het ziekenhuis nadat ze is geopereerd aan een cyste. Die had ze al anderhalf jaar, maar de afgelopen dagen waren een ‘nachtmerrie’ omdat de groeiende plek pijn deed. Nu de cyste weg is, heeft De Jager vooral lol om een bijwerking van de operatie.

,,Ik weet dat dit er dramatisch uitziet’’, lacht NikkieTutorials in een ziekenhuisbed tegenover haar 18,7 miljoen volgers op Instagram. ,,De laatste anderhalf jaar had ik - het is te veel informatie, ik weet het - een groeiende cyste boven mijn kont.’’ Een cyste is een holte in het lichaam die is gevuld met vocht of lucht. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals een infectie. Normaliter doen ze geen pijn, maar bij De Jager dus wel.

,,Hij begon te groeien en pijn te doen en het was een totale nachtmerrie de afgelopen vijf dagen. De cyste had zoiets van: tijd om eruit te komen!’’ De plek is woensdag met succes verwijderd. Waar ze is geholpen en hoelang ze in het ziekenhuis moet blijven, is niet duidelijk. ,,Ik ben heel blij, want ik heb eindelijk geen pijn meer’’, zegt ze wel.

De Nederlandse wereldster is ook blij met iets anders. Ze kreeg voor de operatie vermoedelijk een ruggenprik, waardoor ze na de ingreep geen gevoel meer had in haar benen en voeten. Als ze tijdens het filmen haar benen probeert te bewegen, wiebelen die slapjes in haar bed, tot grote hilariteit van De Jager.

,,Ik voel niks onder mijn kruis. Als ik mijn benen probeer te bewegen, gebeurt er dit’’, zegt ze, waarop De Jager laat zien hoe haar benen slapjes in bed liggen. Ze giert het uit. ,,Ik weet niet of andere mensen dit ook grappig vinden, maar ze zijn zo slap!’’ Vol zelfspot besluit ze: ,,Het glamourleven van NikkieTutorials.’’

