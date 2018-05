Nikkie showt regenboogbrauwen en Miljuschka smult van smeltende sorbet

Frans Bauer heeft een nieuwe hobby ontdekt: 's ochtends vroeg met slaaphaar keihard op een best lelijke elektrische gitaar spelen als 'het vrouwtje' van huis is.

Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 30 May 2018 om 0:14 PDT

Bibi Breijman , de zwangere vriendin van Outlaw In 'Em-zanger Waylon, heeft sinds ze in verwachting is een extreem scherpe reuk. Volgens eigen zeggen zou ze makkelijk een hele dag met haar neus boven een kop koffie kunnen hangen.

Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 30 May 2018 om 0:31 PDT

De Nederlandse musicalster Joey Ferre zetten in Rome zijn tanden in natuurlijk een met Italiaanse ham belegde pizza.

Een foto die is geplaatst door null (@joeyferre) op 30 May 2018 om 1:49 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 29 May 2018 om 23:44 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 30 May 2018 om 1:04 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@frank150570) op 30 May 2018 om 0:01 PDT

Koningshuisdeskundige Marc van der Linden volgt Máxima op de voet tijdens haar bezoek aan India. Overnachten doet de extreem veel afgevallen Marc niet in een doorsnee pensionnetje, maar in het superdeluxe The Taj Mahal Palace in de stad Mumbai.