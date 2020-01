Nikkie Tutorials heeft nachtmerries na chantage

In haar Instagram-stories beantwoordt Nikkie vanochtend wat vragen van fans, onder meer of het goed met haar gaat. Daarop zegt ze in eerste instantie dat het best goed gaat. ,,Het gaat op en neer, maar het gaat goed... denk ik.”



Dan besluit ze haar gevoel wat meer uit te leggen. ,,Ik heb de afgelopen dagen wat meer last van nachtmerries over het afpersen. Dan droom ik dat het weer opnieuw begint”, legt Nikkie uit. ,,Het heeft mijn lichaam zo veel stress en onrust bezorgd. Daar maak ik me wel een beetje zorgen over, maar verder gaat het goed.”



De coming-out van Nikkie de Jager twee weken geleden was wereldnieuws. Ze vertelde dat zij mede besloten had dit met de wereld te delen omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. Deze week liet ze weten dat ze vooralsnog geen stappen gaat ondernemen tegen degene die dreigde bekend te maken dat ze transgender is.



Nikkie Tutorials begon in 2008 met het delen van make-up-tutorials. Inmiddels heeft ze ruim 13 miljoen abonnees. Sterren als Kim Kardashian en Lady Gaga namen al eens plaats in haar make-upstoel.