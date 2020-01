Nikkie Tutorials onthult: Ik ben transgender

De blondine begint haar video met het verhaal dat ze een hekel heeft aan labels. Ze stelt nooit het goede moment te hebben gevonden om te onthullen dat ze transgender is, maar voelde zich nu vrij genoeg om het met iedereen te delen. ,,Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Toen ik jonger was, was ik geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben”, onthult Nikkie vervolgens.



Nikkie vertelt dat ze zich al op jonge leeftijd een meisje voelde. ,,Ik snapte niet waarom ik kort haar had en waarom ik lange broeken moest dragen. Waarom kon ik geen jurkjes aan?", schetst ze haar gevoelens van toen. ,,Ik speelde met barbiepoppen, ik gebruikte nagellak en speelde met extensions. Alles aan mij was een meisje.”



De vlogster onthult verder dat haar moeder altijd al het gevoel had dat er iets met Nikkie was. ‘Ze wist onmiddellijk dat ik óf gay zou zijn of dat het anders in elkaar zat. En het bleek anders in elkaar te zitten”, aldus Nikkie, die haar tranen nauwelijks kan bedwingen en met een brok in haar keel vertelt hoe haar moeder alles voor haar is.