Nog 14 shows, dan stopt Willeke Alberti met touren: ‘Ik ben geen Heintje Davids’

Terwijl ze midden in de voorbereiding zit van haar laatste tournee als soloartiest gunt Willeke Alberti zich vandaag even een moment in de tuin. Op een bankje in de zon, met een kopje koffie. Ze prijst zich nog gelukkiger dan normaal dat haar geliefde hondje Roos aan haar voeten ligt. ,,Van de week is ze bij het uitlaten bijna doodgebeten door twee andere honden. Ik was er zelf niet bij, maar ze werd in haar nek gegrepen. Roosje is al oud, toch is ze er bovenop gekomen. Ze voelt zich beter en huppelt zelfs weer, met heel veel dank aan de liefste dierenarts. Hij was zo lief voor Roos, echt een man met passie voor zijn vak. Van zulke mensen houd ik. Diezelfde passie voel ik voor zingen. Voor het leven eigenlijk.’’