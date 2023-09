Nóg een liefdeskoppel na B&B vol liefde: Esra boekt enkele reis naar Bram in Zweden

Geruchten over de romance gingen al een tijdje rond, sinds de reünieaflevering van de zomerhit van RTL 4. ‘Het hoge woord is eruit! Nu kan ik toch wel echt zeggen dat wij verliefd zijn op elkaar’, schrijft Esra op Instagram. Ze maakte beelden vanuit het vliegtuig, in de moestuin en tijdens een wandeling met de hond om het nieuws officieel te maken. Ook worden er bloemen geplukt, muziek gemaakt bij het kampvuur en krijgt Esra een dikke kus op haar wang van haar nieuwe liefde.



Bram zelf deelde zondag nog een video, waarin hij repte van een ‘prille, maar serieuze liefde’. De naam van Esra noemde hij niet, wel verwees hij een relatie met Anna, die ook in Zweden woont, naar het rijk der fabelen. Tijdens B&B vol liefde koos Bram voor Carolien. Zijn gevoelens voor haar waren niet sterk genoeg om die relatie door te zetten.



In een nieuwe video waarin hij met Estra videobelt, vertelt Bram, die naar eigen zeggen een zelfvoorzienende permacultuur-boerderij runt in het zuiden van Zweden, dat ‘Joy-meisje’ Esra hem tijdens de reünie niet veel deed. ,,Die meiden zijn toch niets voor mij, dacht ik.’’ Tot hij Esra later op de dag uitgebreider sprak op een terrasje. ,,Ik wist helemaal niet dat jij op een manege had gewerkt en in Zweden had gewoond, dat je in Spanje bent bezig geweest met paarden. Toen was mijn interesse gewekt.’’ Al een week later zat ze in het vliegtuig. ,,Ik wilde rustig aan doen, en toen kwam jij op mijn pad’’, glimlacht Bram. Inmiddels heeft de blondine een enkele reis Zweden geboekt. Bram: ,,Misschien ben je me wel helemaal flauw na een week.’’