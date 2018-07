Nog meer beschuldigingen aan adres Kevin Spacey

In het Verenigd Koninkrijk werden al drie beschuldigingen aan Spaceys adres onderzocht. Onlangs meldden zich nog drie mannen bij de politie. Zij zeggen dat Spacey zich ook in 1996, 2008 en 2013 misdroeg. De Amerikaanse acteur zou zich in Londen en Gloucester schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

Ook Guy Pearce, die een relatie heeft met Carice van Houten, heeft zijn beschuldigingen geuit. Volgens de Australische acteur ging de in opspraak geraakte Spacey ook tijdens de opnamen van L.A. Confidential over de schreef. In het Australische programma Interview noemt Guy de acteur 'handtastelijk'. ,,Gelukkig was ik 29 en geen veertien", zei Guy, verwijzend naar de verhalen van Anthony Rapp. Die acteur was in oktober de eerste die Spacey beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag.