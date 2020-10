Nolan scoort box-officerecord met Tenet in Nederland

Podcast Podcast: Art Rooijak­kers onderzoekt een nieuwe wereld voor dochters Puk en Keesje

22 oktober Verdwijnt ons kikkerland grotendeels in de Noordzee? Kiezen toekomstige ouders hun baby uit in het lab? Wordt vlees eten het nieuwe roken? Hoe zit het met de privacy in de toekomst; kun je nog geheimen hebben? Nemen robots de wereld over? Deze en vele andere vragen stelt Art Rooijakkers in De eeuw van mijn dochters, dat vandaag verschijnt.