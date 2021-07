Nooit meer drie maal drie is vijf: het Pippi Langkous-intro is aangepast

Larry Rudolph stopt als manager van Britney Spears

8:30 Larry Rudolph, de manager van Britney Spears, stopt ermee. Volgens hem heeft de zangeres aangegeven een pauze in te lassen en zijn zijn diensten daarom ‘niet langer nodig’. Dat blijkt uit een brief van Rudolph aan Britney’s vader Jamie, die sinds 2008 haar curator is, en haar door de rechtbank aangestelde zorgmanager Jodi Montgomery. Deadline heeft die brief in handen.