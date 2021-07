Noraly Beyer voelt zich verlegen schoolmeisje door nieuwe liefde Joost Prinsen

Britney: ‘Geen optredens meer zolang vader bepaalt wat ik draag’

18 juli Britney Spears weigert op te treden zolang haar vader bepaalt wat ze ‘draagt, zegt, doet en denkt’. Tot ze van zijn curatorschap is bevrijd, neemt ze alleen dansvideo’s op in en rond haar huis. Wie die simpele filmpjes een mager aftreksel vindt van haar echte optredens, kan wat haar betreft de hik krijgen. ‘Als je mijn fijne kont niet wilt zien dansen of als hij niet goed genoeg voor je is, lees je maar een boek.’