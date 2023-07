NPO bevestigt definitief vertrek Frans Klein

,,Frans Klein neemt afscheid van de NPO op een moment dat de NPO een nieuwe weg is ingeslagen en wij, samen met de omroepen, een nieuwe strategie ontwikkelen. Wij danken Frans voor zijn grote inzet, betrokkenheid en betekenis voor de programmering van de publieke omroep in de afgelopen 36 jaar. Wij wensen hem het allerbeste toe in zijn verdere carrière”, aldus Frederieke Leeflang, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO.

Eind juni maakte deze site bekend dat Frans Klein de overstap naar Talpa maakt. Daar zou hij het gat moeten opvullen dat Erland Galjaard heeft achtergelaten. Laatstgenoemde stapte in 2018 over van RTL naar Talpa om bij John de Mol een adviserende parttime-rol te vervullen. In maart van dit jaar stopte Galjaard tamelijk onverwacht bij Talpa ‘om zich te focussen op andere projecten als zelfstandig ondernemer’.



Klein zou volgens meerdere bronnen de voorbije periode in het geheim gesprekken hebben gevoerd met de Talpa-top. Er loopt momenteel nog een onderzoek naar de werkomstandigheden bij het BNNVara-programma De wereld draait door (DWDD), waar Klein als mediadirecteur een periode de verantwoordelijke was. Daar zou achter de schermen sprake zijn geweest van een angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Mikpunt van kritiek was presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Werkomstandigheden DWDD

In een reactie in de Volkskrant stelde Klein dat er ‘in retrospectief’ te weinig is gedaan. Hij was volgens eigen zeggen niet op de hoogte van het grensoverschrijdende gedrag. Kort na het uitkomen van het artikel, in november 2022, legde Klein zijn taken tijdelijk neer, volgens de NPO ‘om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek’.

Klein begon zijn carrière eind jaren 80 bij de Vara. Hij was hij onder meer medewerker bij de afdeling Klassieke Muziek en hoofd Planning & Productie. Later werd Klein adjunct-directeur Radio & Televisie (1998), directeur Productie & Nieuwe Media (2000) en uiteindelijk directeur van de omroep (2004). Omroepbaas bleef Klein tot aan de fusie met BNN in 2014. Daarna werd hij directeur Video bij de NPO.

