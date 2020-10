NPO-dj Bert Haandrikman in quarantaine wegens corona

Buma NL Award Suzan & Freek voor meest succesvol­le album

5 oktober Suzan & Freek hebben in de categorie Pop de Buma NL Award voor Meest Succesvolle Album gewonnen voor hun plaat Gedeeld door ons. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt door Bart Arens in zijn programma Aan de slag op NPO Radio 2. ,,Dat is lekker wakker worden”, aldus het duo, dat thuis werd verrast met het heugelijke nieuws.