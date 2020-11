NPO en Youp vragen ontheffing voor Oudejaarsshow in Carré

Dat heeft een woordvoerder van Hekwerk laten weten. Van ‘t Hek liet de afgelopen weken weten dat hij twijfelt of hij de televisie-uitzending van zijn tiende Oudejaars door wil laten gaan als er maar dertig man in de zaal zitten. De 66-jarige komiek is bang dat de voorstelling niet werkt op televisie met zo weinig publiek.

,,Voor een goede televisie-uitzending heb je iets méér nodig dan dertig man. In theaters wordt zó goed opgelet, de regels worden zó goed nageleefd. Ik hoef geen vol Carré. Maar met 250 mensen komt er een lach, dat is voor beide partijen - de cabaretier en de mensen in de zaal - goed te doen”, zei hij daar eerder over.

Toch geen kerk

Youp stelde eerst zelf de tv-opname terug te willen zien voordat hij een besluit neemt over de uitzending op 31 december. De komiek zei in het programma Beau dat hij ook wilde proberen om Carré tot kerk te verklaren, omdat kerken zich aan geen enkele coronaregel hoeven te houden. Maar een woordvoerder van Hekwerk meldt vandaag dat dit een optie is die ‘vooralsnog niet serieus wordt verkend’.

De gemeente Amsterdam laat vandaag in een reactie weten niet te willen reageren totdat het verzoek van de NPO, BNNVARA, Hekwerk en Carré officieel is ontvangen.

RTL kon niet zeggen of de zender ook een ontheffing aanvraagt voor de Oudejaarsconference van Guido Weijers die op 31 december te zien moet zijn. Weijers sprak van de week ook de hoop uit zijn show voor 250 man te mogen spelen.

Beluister ook onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.