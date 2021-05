NPO haalt De Vrijdenkers offline zonder medeweten van presentator Özcan Akyol

De aflevering, die afgelopen zondag voor het eerst te zien was, staat al zeker twee dagen offline, denkt Akyol. De presentator en AD -columnist ontving namelijk tientallen berichtjes van mensen die de eerste uitzending van De Vrijdenkers wilden bekijken. ,,Ze schreven dat ‘ie niet beschikbaar was.” Daar wist Akyol niks vanaf. Jammer en slordig, stelt hij. ,,Een aflevering kan natuurlijk wel eens offline worden gehaald wegens een technische fout, maar dan staat ‘ie ook vaak weer snel online. Dat was nu niet het geval. De mensen zien mij toch als aanspreekpunt, omdat ik het programma presenteer. Ik vind het jammer dat het niet in overleg is gebeurd.”

Onhandig

Een woordvoerster van de NTR legt uit dat de uitzending inderdaad offline is gehaald. Niet vanwege een technische fout, maar na een klacht van familieleden van de persoon die centraal staat in de aflevering. Er zouden foto’s te zien zijn waar geen toestemming voor was gegeven. ,,Dus die foto’s moesten we blurren.”



Kees Vlaanderen, eindredacteur van De Vrijdenkers, noemt het ‘onhandig’ dat Akyol niet is ingelicht over het besluit om de eerste aflevering tijdelijk offline te halen. ,,We wilden het zo snel mogelijk oplossen met de familie en dat is gelukkig gelukt”, verklaart hij. ,,Daardoor is het erbij ingeschoten om Özcan op de hoogte te brengen.”



Volgens de zegsvrouw is de aflevering vandaag weer gewoon te bekijken op NPO Start. Wanneer dat precies is, is niet duidelijk.