NPO handhaaft eerste sanctie omroep Ongehoord Nederland

De NPO gaat de opgelegde sanctie aan omroep Ongehoord Nederland (ON!) ‘vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO’ handhaven. Dat melden de NPO en de aspirant-omroep. Wel wordt de boete met 10 procent verlaagd, omdat het om een ‘jonge, onervaren omroep’ gaat. Het gaat nu om een bedrag van iets meer dan 84.000 euro, in plaats van ruim 93.000 euro.

De sanctie werd in juli opgelegd, maar ON! kon nog in hoger beroep gaan. De NPO is echter door de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep in het gelijk gesteld.



De omroep liet in de zomer weten het ‘principieel oneens’ te zijn met de straf. ‘ON! discrimineert niet en wil iedereen een podium geven over onderwerpen als de toenemende macht van de Europese Unie tot de gevolgen van de coronamaatregelen’, aldus de verklaring van voorzitter Arnold Karskens op de site van de omroep.

Tweede sanctie voor Ongehoord Nederland!

Naast de eerste sanctie dreigt er nog een tweede financiële sanctie voor ON!. Het gaat om een bedrag van ruim 56.000 euro. Volgens de NPO komt de aspirant-omroep de wettelijke verplichting niet na om samen te werken binnen het publieke bestel. De omroep ging tegen de straf in beroep. De tweede straf moet ertoe leiden dat ON! beter gaat samenwerken en de regels gaat respecteren, stelde de NPO eerder.



De NPO kan bij herhaalde overtredingen aan de staatssecretaris vragen de voorlopige erkenning van de ON! in te trekken, maar zover is het op dit moment nog niet.

