NPO-hit Waku Waku keert vermoedelijk in 2022 terug, mét de aapjes

Volgens eigenaar Roy Aalderink is het project door de coronacrisis enigszins vertraagd. ,,Maar er ligt nu een plan voor Waku Waku 2.0 waar we omroepen hopelijk enthousiast voor kunnen maken”, laat hij aan het ANP weten. ,,Het wordt Waku Waku voor de 21e eeuw. Er zullen bijvoorbeeld ook allerlei dierenfilmpjes van Instagram of TikTok langskomen. Maar de vaste ingrediënten, zoals de pluchen aapjes en de BN’ers die spelen voor een goed dierendoel, blijven.”



Aalderink noemt Waku Waku ‘een van de sterkste merken van Hilversum’. ,,Hele generaties zijn er mee opgegroeid”. Waku Waku was een Japans programma dat eind jaren 80 door de KRO naar Nederland werd gehaald. Tot 2001 maakte de omroep veertien seizoenen van de show, waar vrijwel wekelijks 2 miljoen mensen naar keken.



De presentatie was in handen van Rob Fruithof. De voormalige NPO-coryfee liet recent weten geen interesse meer te hebben in het presenteren van Waku Waku, hij richt zich tegenwoordig op een carrière als acteur. Later namen Sybrand Niessen en Paula Udondek kort het stokje nog over, maar met minder succes.