NPO-radiozenders draaien Marco Borsato en Ali B niet meer

Edwin Evers Band beëindigt samenwer­king met Jeroen Rietbergen

De Edwin Evers Band zet de samenwerking met Jeroen Rietbergen per direct stop. Dat laat de band vandaag weten op Instagram. Rietbergen, die jaren onderdeel was van de band, wordt onder meer beschuldigd van aanranding. Hij bekende in het schandaal rond The Voice of Holland ‘contact van seksuele aard’ te hebben gehad met vrouwen die betrokken zijn bij het programma. ‘Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe’, schrijft Edwin Evers.

20 januari