NPO staat klaar voor RTL na dreiging rond Boulevard

UpdateDe NPO staat klaar voor RTL voor het geval er hulp nodig is. ‘We staan als publieke omroep in goed contact met RTL en zij weten dat we voor hen klaarstaan als dat nodig is’, laat een woordvoerder desgevraagd weten aan het ANP naar aanleiding van de dreiging rond het programma RTL Boulevard .

,,We zijn er voor elkaar in deze nare tijden”, gaat de zegsman verder. ,,De NPO leeft zeer mee met de collega’s bij RTL en specifiek de medewerkers van RTL Boulevard.”

Eerder vandaag zeiden journalisten Leonard Ornstein en Hasna el Maroudi in het Mediaforum op NPO Radio 1 dat de NPO hulp zou moeten bieden aan RTL nu het programma RTL Boulevard al twee dagen niet kan uitzenden vanwege een ernstige dreiging. ,,Een aanval op RTL Boulevard is een aanval op ons allemaal, op alle journalisten”, zei Ornstein. ,,Misschien kunnen wij wel hun programma voor een dag overnemen of helpen om dat te organiseren want het kan nooit zo zijn dat we zwichten voor terreur.”

El Maroudi sloot zich daarbij aan. Volgens haar kan de NPO helpen door journalisten uit te lenen of een locatie aan te bieden. ,,Er zijn hier voldoende studio’s, verzin iets.”

Peter Schouten, de advocaat van Nabil B., kwam gisteren met een ander plan. Hij vindt dat er gevochten moet worden tegen de ‘bommeldingmentaliteit’ waarbij (televisie)redacties meteen ontruimd moeten worden. Schouten schrijft op twitter dat er een ‘Plan B’ gemaakt moet komen voor alle media: ‘Plan B is dat op een kazerne in de buurt van Hilversum of Amsterdam (bijv. de Koningin Máxima Kazerne in Badhoevedorp) een televisiestudio is gebouwd met genoeg faciliteiten om de uitzending van bedreigde programma’s, zoals nu Boulevard, van daaruit meteen over te kunnen nemen.’

Demissionair minister Grapperhaus vindt dat RTL Boulevard snel mogelijk weer live op de televisie te zien moet zijn, zei hij vandaag tegen de media. Grapperhaus zegt er alles aan te doen om de makers de beveiliging te bieden die ze nodig hebben. De noodzaak om RTL Boulevard af te gelasten noemt hij ‘buitengewoon kwalijk’. Grapperhaus is naar eigen zeggen het hele weekend bezig geweest om een oplossing te vinden. ,,Heel Nederland staat achter de makers.”

Geen duidelijkheid

Zaterdag en zondag kon de live-uitzending van Boulevard niet doorgaan vanwege de dreiging. Het is nog niet duidelijk uit welke hoek de dreiging komt. Na informatie van de Amsterdamse driehoek werd besloten de uitzending af te gelasten. Een woordvoerder van RTL liet maandagochtend weten dat er nog geen duidelijkheid is over de uitzending van maandagavond.

Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries kort na de uitzending van Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop naar de nabijgelegen parking.

