NPO stopt met talkshow Na Het Nieuws

André Rieu op 1 in Engeland dankzij brexit: ‘Dan zie je hoeveel mensen het niét willen’

13:30 André Rieu heeft dankzij de brexit een nummer 1-hit te pakken in het Verenigd Koninkrijk. Zijn Ode to Joy is massaal omarmd door het remain-kamp, dat wil dat Groot-Brittannië in de Europese Unie blijft. ,,Ik vind het leuk dat onze muziek deze uitwerking heeft’’, reageert Nederlands grootste violist.