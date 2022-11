NPO vervroegt programma Lauren! na tegenvallende kijkcijfers

Het programma Lauren! van Avrotros-coryfee Lauren Verster wordt vanaf dinsdag vroeger uitgezonden. De NPO was verrast door de tegenvallende kijkcijfers afgelopen week, toen het programma om 23.00 uur te zien was. Daarom wordt Lauren! vanaf dinsdag rond 21.45 uur geprogrammeerd.

Dat vertelde de presentatrice zondag in het radioprogramma De Perstribune. De eerste aflevering van deze nieuwe reeks trok 78.000 kijkers. ,,Dat was dramatisch, natuurlijk helemaal ruk”, aldus Verster. Volgens de programmamaker hing dit samen met het late tijdstip van uitzending. ,,We scoorden de afgelopen jaren goed, maar toen zaten we altijd rond 21.00 uur.”

Verster schrok toen ze zag dat haar programma dit najaar pas om 23.00 uur te zien zou zijn. ,,Ik dacht: wat is dat nou weer voor tijdstip? Ik heb geprobeerd dat te veranderen, maar dat is niet gelukt.” Na de schok van dinsdagavond is de NPO hier toch op teruggekomen. ,,Ze dachten: zo gaat het niet werken, zo helpen we het programma om zeep.”

In de reeks reist Verster de wereld over en ontmoet ze mensen. Dit seizoen praat zij onder meer met nonnen en gangsters. Het is al het tiende seizoen van Lauren! ,,Het programma wordt tot nu toe steeds voortgezet, dat is een goed teken”, aldus de Avrotros-presentatrice.

