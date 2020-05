NTR schrikt van ‘kijkersbedrog’ bij Jouw Stad Ons Dorp en neemt maatregelen

In Jouw stad, ons dorp ruilt een gezin uit een grote stad tijdelijk van huis met een gezin uit een dorp. Beide gezinnen worden vervolgens met de camera gevolgd, waarbij ze tijdelijk in het leven van de ander stappen. Overnachten in het huis hoort daarbij, maar gebeurt niet altijd, erkent de NTR, dat het programma uitzendt.



Zo ruilden in de laatste aflevering twee studenten uit Groningen van huis met tv-presentatrice Sophia de Boer en haar man, maar dompelden zij zich niet volledig onder in elkaars bestaan. De studenten bivakkeerden op een camping in Ermelo, terwijl De Boer en haar man het na één nacht in het studentenhuis voor gezien hielden en de volgende twee weer thuis doorbrachten.