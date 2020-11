NTR slaat aanbod voor verlaat Sint-filmpje van Femke Halsema af

Meer dan 50.000 euro opgehaald voor KWF met verdubbel­ac­tie WIDM

10:40 Het eindbedrag van de Wie is de Mol?-verdubbelactie is bekend. Kijker Lloyd Overvliet, die de actie startte om de pot met de winst van Nikkie de Jager te verdubbelen, heeft 50.077,50 euro opgehaald. Dat maakte presentator Jeroen Kijk in de Vegte bekend in het radioprogramma Jan-Willem Start Op.