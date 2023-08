NTR verwijdert aflevering van kinderserie met Thijs Römer

Koeweit doet bioscoop­hit film Barbie in de ban

Buurland Saoedi-Arabië mag Barbie dan wel hebben toegestaan, in Koeweit is anders besloten. Het kleine oliestaatje kondigde donderdagnacht aan dat de bioscoophit niet mag worden vertoond in het land. Ook Talk to Me, een Australische horrorfilm, is in de ban gedaan.