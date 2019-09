Nu Edwin Evers weg is, brokkelt Radio 538 langzaam af

Commerciële doelgroep

Commerciële zenders kijken echter liever naar de cijfers in de doelgroep luisteraars tussen de 20 en 49 jaar, omdat dit de groep luisteraars is die het meest interessant is voor adverteerders. Daar is Radio 538 op dit moment nog de grootste. Liefst 16,4% van die luisteraars schakelt in voor dit station, maar dat waren er afgelopen jaar in dezelfde periode nog 18,4%. Een daling die in de radiowereld als fors kan worden bestempeld.



Qmusic zit juist flink in de lift. Stond die zender vorig jaar nog op een marktaandeel van 14,5% bij de commerciële doelgroep, nu is dat maar liefst 15,8%. En dat betekent dat het station, waar Mattie en Marieke de ochtendshow verzorgen, de marktleider op de hielen zit. Zonder Edwin Evers lijkt Radio 538 niet langer de grootste zender van het land. Dat zijn ze al niet meer in de algemene doelgroep, maar het lijkt een kwestie van tijd voor Qmusic ze ook in de commerciële doelgroep van de troon stoot.