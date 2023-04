Nuchtere Black Lotus-ster Rico Verhoeven hoopt vooral dat zijn publiek ‘een lekker filmpje’ ziet

Paul de Leeuw haalt geen kliekjes meer uit vuilnisbak en is dankzij bleekmid­del 9 kilo afgevallen

Paul de Leeuw (61) is in één jaar tijd 9 kilo kwijtgeraakt. Dat vertelt de presentator in een interview in Nouveau. In z'n strijd tegen de kilo’s heeft hij een bijzonder geheim wapen: bleekmiddel.