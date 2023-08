O-Zone, bekend van de zomerhit Dragostea Din Teï, maakt comeback op Foute Party 2024

Wie kent het lied niet? O-Zone bracht in 2004 het nummer Dragostea Din Teï uit en dat bleek een schot in de roos. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde zomerhit, stond in de top van de hitlijsten en werd in Nederland en ook andere landen de bestverkochte plaat van het jaar. De mannen wisten zelfs de toppositie in de Nederlandse Top 40 te veroveren en stonden met Dragostea Din Teï maar liefst negen weken lang op nummer 1.

Een vervolg op de hit kwam er niet, want ondanks het enorme succes besloot de Moldavische band in 2005 te stoppen en gingen de heren solo aan de slag. Tot nu dus, want Qmusic maakt vrijdag bekend dat O-Zone in 2024 zal optreden tijdens de Foute Party in de Brabanthallen op zaterdag 29 juni.

De Foute Party werd kort na de oprichting van Qmusic in 2005 voor het eerst georganiseerd in de toenmalige kantine. Sinds 2008 is het feest in de Brabanthallen en komen er jaarlijks 40.000 bezoekers op af.

Volledig scherm O-Zone in 2005 © Archief

