Ochtendshow 3FM-dj Sander Hoogendoorn moet stoppen

Sanders Vriendenteam , de ochtendshow van 3FM-dj Sander Hoogendoorn, stopt per 23 juni. Dat maakte Hoogendoorn vanochtend bekend tijdens zijn radiouitzending. ,,Ik had nog graag jaren door willen gaan.”

Het besluit komt niet van Hoogendoorn zelf, zo vertelde hij vanochtend zichtbaar aangedaan. ,,Ik weet sinds een paar weken dat deze ochtendshow gaat stoppen. Dat ik moet stoppen. Ik kreeg van mijn omroep BNNVara te horen dat we niet doorgaan in de toekomst en dat het einde van het vriendenteam nadert.”

Hoogendoorn baalt als een stekker dat zijn ochtendshow tot een einde komt. ,,Dat vind ik superjammer, want ik had nog graag jaren door willen gaan. Het is het allerleukste dat ik ooit heb gedaan op de radio. Met ook echt de allerleukste mensen met wie ik ooit heb gewerkt en met de allerleukste luisteraars. Er is niets zo mooi als voor jou iedere ochtend een ochtendshow presenteren.”

Hoewel Hoogendoorn ‘best een beetje verdrietig' is over het nieuws, heeft hij toch besloten door te gaan tot het einde. ,,Ik had ook kunnen zeggen: joe, doei, de mazzel, ik ga ervandoor.”

NPO 3FM gaat samen met de omroepen verder in gesprek over hoe en door wie de ochtendshow na het vertrek van Hoogendoorn wordt ingevuld. Het is nog niet duidelijk wat de dj na het stoppen van zijn programma gaat doen.

