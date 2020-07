Oeps! André Hazes jr. kent Eddy Merckx niet

RTL maakt zich geen zorgen om klacht Mei­land-huishoud­ster Nadège

2 juli RTL maakt zich niet druk over een eventuele klacht van Nadège, de voormalige huishoudster van de familie Meiland. De Française is boos dat ze dit voorjaar door Carlo Boszhard werd gepersifleerd in De TV Kantine. ,,We hebben nog geen klacht ontvangen, maar zien die vol vertrouwen tegemoet”, stelde de zender vanavond in RTL Boulevard.