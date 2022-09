Oeps, foutje: kijkers spotten montagefout in House of the Dragon

Oplettende kijkers hebben een foutje ontdekt in de derde aflevering van de gloednieuwe HBO-serie House of the Dragon . In de betreffende scène is per ongeluk nog een speciale handschoen te zien, waardoor het deels vingerloze personage Viserys Targaryen opeens twee groene vingers heeft.

In House of the Dragon heeft koning Viserys (Paddy Considine) door een mysterieuze aandoening enkele vingers verloren. Aangezien acteur Considine wel over tien vingers beschikt, draagt hij tijdens de opnames een handschoen met enkele groene vingers die bij opnames voor een groen scherm weg horen te vallen. Dat lijkt in de derde aflevering niet helemaal goed te zijn gegaan, en bovendien aan het oog van de editors van de reeks ontsnapt.

Het foutje doet veel kijkers van House of the Dragon denken aan een moment uit de voorloper van de reeks, het wereldberoemde Game of Thrones. Daarin werd ooit een beker van koffieketen Starbucks over het hoofd gezien, waardoor deze per ongeluk in een scène belandde. De makers van House of the Dragon hebben nog niet gereageerd op de montagefout.

De makers van House of the Dragon hebben dan een foutje gemaakt, maar er zijn grotere flaters te bedenken. Deze site selecteerde eerder de leukste tien.

