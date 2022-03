Oer-Feyenoorder John de Wolf kan eindelijk trouwen: ‘Jawoord met een lach’

Het paar zou oorspronkelijk op 10 december trouwen, maar een week daarvoor ging de horeca op slot vanwege de lockdown. De Wolf zegt daarover tegen De Telegraaf: ,,En dat was eerder ook al eens zo, dus dat was balen. Je kijkt er enorm naar uit, maakt leuke plannen en dan gaat het niet door. Maar goed, daar moet je ook nuchter in zijn: wees blij dat je met je gezin gezond bent. Al snel hadden we drie nieuwe data, waar we nu een keuze uit hebben gemaakt. Vorige week is de muziek geboekt. En ook Jochem kan op de nieuwe dag, want anders hadden we wéér een probleem gehad.’’

Zestien kilo afgevallen

De Wolf heeft zijn trouwpak moeten laten vermaken, omdat hij vele coronakilo’s lichter is. ,,Ik ben inmiddels flink afgevallen, in totaal zestien kilo. In zes weken heb ik het voor elkaar gekregen. Mijn pak moest vermaakt worden, daar ben ik wel trots op. Ik voel mij weer een stuk fitter.’’

De Rotterdamse voetbalicoon zegt ‘supertrots’ te zijn dat Myjer het paar gaat trouwen. ,,We zijn enorme fans. We hebben elkaar ooit leren kennen op het strand en er was direct een klik. In het dagelijks leven is hij precies hetzelfde als op het podium. We vroegen in eerste instantie of hij wilde optreden, maar toen kwam hij met een veel leuker plan. Jochem vertelde dat hij ook babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) is, wat betekent dat hij mensen mag trouwen. Toen waren we direct om. Gelukkiger kun je ons niet maken. Het wordt een jawoord met een lach.’’

