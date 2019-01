Officier van justitie eist rijverbod voor rapper Boef

De politie begon een onderzoek naar de stuurmanskunsten van de 25-jarige rapper naar aanleiding van een filmpje dat hij in 2016 op internet plaatste. Op het filmpje is te zien dat hij op de snelweg richting Tilburg bijna 300 kilometer per uur haalt. Het filmpje werd massaal bekeken op internet.

In september 2016 werd de betrokken Audi RS6 in beslag genomen en uit de rittenregistratie haalde de politie nog diverse snelheidsovertredingen in Tilburg. De officier van justitie denkt dat er genoeg bewijs is dat de rapper ook achter het stuur zat toen de auto 165 kilometer per uur haalde binnen de bebouwde kom van Tilburg. ,,Dit soort snelheden horen thuis op een circuit. Het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd’', aldus de aanklager vandaag.