OG3NE-vader herdenkt overleden echtgenote: Wat mis ik je lieve Isolde

Weduwnaar Rick Vol schrijft bij een fraaie foto van zijn op 12 juli overleden levenspartner: ,,Drie maanden geleden, sloot jij je ogen en was daar het moment dat ik nooit meer met je zou kunnen praten, lachen, huilen en genieten van wat we samen hadden. Dat zal verdriet blijven doen. Je zit in mijn hart, voor altijd, maar wat mis ik je lieve Isolde.'' Het intieme bericht wordt getrakteerd op een groot aantal steunbestuigingen. Zoals : 'ze zal vanaf haar wolkje meekijken hoe goed jullie het samen doen. En ik weet zeker dat ze super trots op jullie is'.



Na het Eurovisie Songfestival in de Oekraïense stad Kiev - waar OG3NE uiteindelijk elfde werd met het aan hun moeder opgedragen nummer Lights and Shadows - begon Isolde Vol direct aan een heftige bestralingskuur die nodig was, omdat bestaande bottumoren waren gegroeid en er een nieuwe was ontstaan. In een officiële verklaring van het OG3NE-management werd halverwege juni gesteld: 'De complicaties en kwaliteit van leven hebben Isolde uiteindelijk doen besluiten de noodzakelijke behandeling te staken. De tijd die haar rest wil zij graag met haar geliefden doorbrengen zonder de kans op verdere complicaties. Haar verdere ziekteproces is momenteel moeilijk te voorspellen'.