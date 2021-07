OG3NE-zusjes herdenken moeder en Gers is op zoek naar schoonouders

Recensie The Sound of Music Francis van Broekhui­zen speelt geen non, ze is er eentje

11 juli Gedachte op weg naar Scheveningen, voor The Sound of Music: het werk voor de musicalproducenten heeft ruim een jaar min of meer stilgelegen. En nu het culturele leven (vooralsnog?) weer op gang begint te komen, brengt producent Stage één van de meest opgevoerde musicals naar het theater. Had de pandemiepauze niet beter gebruikt kunnen worden om met een originele voorstelling op de proppen te komen?