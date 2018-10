OG3NE-zussen hebben 20-jarige vriendin vader nog amper gezien

De zussen vertelden vandaag in Privé dat ze blij zijn dat hun vader iemand heeft en niet meer alleen door alle dalen hoeft. ,,Dat is wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt. Als je zo close met elkaar bent als wij dan moet je elkaar alle geluk van de wereld wensen.'' Wegens hun drukke werk (veel optredens, red.) lopen ze de deur niet plat bij hun vader. Om die reden kennen de drie Janine - die al jaren een superfan van OG3NE is - nog niet heel goed. ,,Maar dat komt vanzelf'', verzekeren Amy, Shelley en Lisa zonder verder in detail te treden.

Afgelopen zomer maakte Rick Vol vanaf zijn vakantieadres in Frankrijk bekend een nieuwe liefde te hebben gevonden in de 20-jarige Janine Aarts uit Venray. Vervolgens kreeg hij een vloedgolf aan negatieve reacties over zich heen, met name over het best grote leeftijdsverschil. ,,Door de kritiek zijn mijn vriendin en ik wel verder naar elkaar toe gegroeid'', verklaarde hij later. En ook: ,,Leeftijd is maar een getal.'' Rick, die officieel Ricardo heet, verloor vorig jaar juli zijn echtgenote Isolde (48). Zij overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker.

Verklaring

Zijn dochters kwamen met een korte verklaring waarin werd gesteld dat de drie het 'nog erg zwaar' hebben met het verlies van hun moeder, maar dat ze blij zijn met 'de supergrote steun' van Janine voor hun vader. ,,Het doet ons enorm goed om mee te maken dat pappa weer wat blijdschap vindt. En dat hij iemand heeft die hem er weer bovenop helpt wanneer hij het even niet meer ziet zitten.''