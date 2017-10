Olcay deelt haar gewicht, Wendy mist haar vader

Olcay valt af

Olcay Gulsen is op dieet en dat mogen haar volgers weten. De ontwerpster laat met een fotootje weten, dat ze 1,8 kilo is afgevallen. Ook geeft ze aan iedereen haar gewicht prijs: 66 kilo.

👯 Eerste week @weightwatchersnld en al 1.8kg minder op de weegschaal 💪🏼 #newhealthyme Een foto die is geplaatst door Olcay Gulsen (@superolcay) op 9 Oct 2017 om 2:00 PDT

Sanne, Willem en Ali zijn vrienden

Het nieuwe seizoen van The Voice of Holland komt eraan en dat betekent dat de coaches elkaar weer in de haren gaan vliegen. Maar afgezien van de strijd om nieuw talent in hun teams te krijgen, kunnen ze het buiten de uitzending goed met elkaar vinden. Sanne Hans (Miss Montreal) deelt een uitgaanskiekje samen met Willem Bijkerk (Waylon) en Ali B. Maar waar is de andere coach Anouk?

We kunnen elkaar soms wel in de haren vliegen als het om de talenten gaat maar we vinden elkaar heel lief hoor ☺️❤️ #tvoh Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 9 Oct 2017 om 0:30 PDT

Nog meer vrienden Waylon

Naast Miss Montreal en Ali B heeft Waylon nog meer gezelschap. De zanger krijgt tijdens zijn optredens in Ahoy namelijk gezelschap van Bibi Breijman. De vlogster won samen met hem het tweede seizoen van It Takes Two. Ze zal er alle drie de dagen van zijn concertreeks bij zijn.

Misschien wel het leukste nieuws van deze week... @bibibreijman doet op 1,2 en 3 december mee in @rotterdam.ahoy tijdens de top 1000 live in concert!!!! Kaarten zijn er nog voor 3 december... Iemand suggesties wat we moeten zingen?? Deel je suggestie hier beneden... Ik ben super excited!! #bibiforlife #nualonvergetelijk #rustaaagh Een foto die is geplaatst door Waylon (@official_waylon_music) op 9 Oct 2017 om 1:25 PDT

Jörgen met de billen bloot

Het is een spannende dag voor Jörgen Raymann. Vanavond moet hij met zijn billen bloot in het theater. De alleskunner staat in DeLaMar met de première van het toneelstuk Vastgoed B.V. Op de foto is te zien dat hij samen met tegenspeler Daniël Cornelissen zelfs letterlijk met de billen bloot gaat.

Wendy herdenkt haar vader

Voor presentatrice Wendy van Dijk is het een speciale dag vandaag. Haar vader Jaap zou op deze dag zijn 75e verjaardag vieren. Hij overleed in 2006 aan de gevolgen van kanker. Wendy: ,,Mijn lieve papa Jaap van Dijk zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Zo oud is dat niet en toch moeten we hem al 11 jaar missen. Voor altijd in ons hart!"