Olcay en Ruud hebben pret in bad en Jan mist de zon op zijn lijf

Emotioneel afscheid van Gertje als baasje en oude cast maakt dancever­sie van Samsonhit

3 januari Met een lach en een traan heeft Gert Verhulst gisteravond afscheid genomen van zijn iconische karakter Gertje. In een speciale show rond de 30ste verjaardag van Samson & Gert werd de 52-jarige acteur in het zonnetje gezet. Zijn eigen dochter Marie heeft weliswaar de fakkel al even overgenomen, maar ter ere van het jubileum mocht het voormalig baasje van de bekendste hond van Vlaanderen waardig afscheid nemen.