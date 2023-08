Olcay Gulsen en Ruud de Wild uit elkaar: ‘Besloten elkaar los te laten in liefde’

André van Duin behandeld in Antoni van Leeuwen­hoek na twee verdachte plekjes op longen

André van Duin is recent weer bestraald in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. Dat vertelt de komiek en presentator zaterdag in De Telegraaf. De reden was dat er twee verdachte plekjes op zijn longen waren ontdekt.